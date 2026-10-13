Conte va allo United? Rumors dall'Inghilterra: Carrick già a rischio

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Manchester United in crisi: Carrick rischia l’esonero, in pole per la panchina Conte ed Eddie Howe secondo i media inglesi

Con una sola vittoria in sei partite in Premier League, il Manchester United sta vivendo la sua prima crisi stagionale. Sulla graticola è finito naturalmente il tecnico Michael Carrick: secondo i media inglesi, il 45enne potrebbe presto essere esonerato. Un avvio deludente, che ha riacceso i dubbi sul progetto tecnico dei Red Devils e spinto la dirigenza a guardarsi intorno, in attesa di capire se la squadra saprà reagire nelle prossime gare.

Conte e Howe, i due nomi in pole

Per la sostituzione di Carrick sarebbero due i nomi in pole: Antonio Conte ed Eddie Howe. Il secondo è un allenatore apprezzato in Inghilterra per il lavoro svolto in Premier League. Resta da capire se la società deciderà davvero di cambiare in corsa e quale strada sceglierà: il futuro di Carrick dipenderà anche dai risultati dei prossimi impegni, mentre i due nomi circolati restano per ora indiscrezioni dei media inglesi.