Da 0 a 10: il mossa shock di Guida, il ribaltone sul mercato di ADL, le capate nel muro di Allegri e la strana reazione di Lang

Sassuolo-Napoli, il nostro da 0 a 10:: il clamoroso dietrofront di Guida, la decisione sul mercato di ADL, le capate nel muro di Allegri e la strana reazione di Lang

Zero a Guida, che nell’aprile 2025 si era sfogato dichiarando di non voler più arbitrare il Napoli. E le parole sono importanti, sono macigni, creano opinioni, pressioni, paure. Tornare indietro, dinanzi a certi proclami, è un pò come annunciare di aver fondato un movimento a tutela dei crostacei e poi inaugurare un ristorante specializzato in linguine all’astice. Qualche problema di credibilità, inevitabilmente, si pone.

Uno il metro dalla porta, spalancata, da cui Rrahmani riesce nell’impresa di non far gol. Nel primo tempo aveva però salvato un gol fatto nella sua area, murando Bowie. Un gol evitato vale quanto un gol segnato, ma ha il difetto di non finire sul tabellino e il destino di essere dimenticato molto più in fretta. È come essere un informatico: se il sistema funziona nessuno sa perché ti paghino, se smette di funzionare tutti si chiedono perché lo fanno.

Due vittorie di fila in campionato restano un miraggio, come Volpi e Poggi in una memorabile raccolta di figurine. Il Napoli non riesce a tenere il tempo, dovrebbe chiedere a Mauro Repetto qualche consiglio su come si fa: è una squadra a cui manca sempre il centesimo per fare una lira. E arrivati ormai a dicembre, è difficile pensare che il problema non sia strutturale. Un nuovo stop che potrebbe anche congelare il mercato di gennaio: ADL ci pensa.

Tre gol in 870’ giocati in campionato: una rete ogni 290’. Questo il bottino molto magro di Hojlund, che deve essere aiutato ma dovrebbe pure iniziare ad aiutarsi da solo. In area non sposta, è in ritardo a degli appuntamenti a cui un bomber di razza deve presenziare, come su un gran pallone di Giovane sul secondo palo in cui è colpevolmente assente.

Quattro minuti di recupero, Caleta-Car apre le ali manco fosse un martin pescatore che plana sulla sua preda e tocca il pallone: calcio di rigore, senza discussione. Il Var, che quest’anno non interviene mai, capisce che si tratta di chiaro ed evidente errore e richiama Guida. E Guida che fa? Il fenomeno, si erge a protagonista di una questione che invece andrebbe solo certificata. Va ad opinare sull’inopinabile, infrange un regolamento che lui ben conosce. Come in Inception, Guida riesce a costruire un livello di realtà alternativo in cui ciò che tutti vedono semplicemente non esiste. Doveva fare l’arbitro, non Christopher Nolan.

Cinque ad un primo tempo in cui il Napoli decide di dare il proprio contributo alla fisica moderna. Per anni la comunità scientifica ha ritenuto i buchi neri tra gli oggetti più estremi dell’universo, non avendo ancora adeguatamente studiato il peso della noia mortale che il Napoli è riuscito a far calare ai propri tifosi in questa stagione. Pare che la NASA stia valutando di utilizzare le partite degli azzurri per approfondire gli studi sulla dilatazione temporale: novanta minuti percepiti come quattro anni e mezzo.

Sei partite, le ultime del Sassuolo, e ventuno gol presi prima di incontrare il Napoli e ritrovarsi illibati come una monaca di clausura. Gli azzurri hanno questo straordinario talento nel restituire autostima alle difese altrui: una sorta di Telethon per i reparti arretrati in difficoltà, con tanto di maratone televisive e fondi raccolti. Il fondo, però, lo stiamo toccando noi.

Sette presenze in stagione e l’anonimato di Kevin Spacey ne I soliti sospetti. Neres entra con la licenza di uccidere, ma quando si trova il bersaglio nel mirino alla fine si scopre pacifista, non affonda il colpo e si crogiola nella bellezza dei suoi dribbling. Come un ladro che disattiva tutti i sistemi d’allarme di una banca, arriva davanti alla cassaforte e si accontenta di un selfie senza prendere nemmeno una banconota. Il delitto di Narciso è di preferire, alla fine, la sua immagine a sé stesso.

Otto punti in sette trasferte in campionato: il Napoli è una squadra col rendimento mediocre. Possiamo metterci tutti i fiocchettini che volete, abbondare con gli orpelli, indorare la pillola per renderla meno amara, tant’è: questa squadra ha fatto dell’eccezione la regola e della regola l’eccezione. Dobbiamo certificare che questo non è un trend, è il risultato di tanti fattori che hanno deluso: società, tecnico e calciatori. Ci sono colpevoli più colpevoli, ma non esistono non colpevoli.

Nove alla voglia di vincerla di Lang, che a un certo punto si ritrova a predicare il vero ‘attaccare’ da solo, cercando un sostegno che non trova. Noa, seppur in maniera non sempre ordinata, si mette ad attaccare a testa bassa l’area del Sassuolo e solo una gran parata di Muric gli nega il gol. Paradossale, ma è lui l’uomo migliore di questo mese di novembre del Napoli: in una squadra che pare aver smarrito ogni istinto di ribellione, finisce per diventare indispensabile proprio il ribelle.

Dieci giocatori di movimento, ma poche idee su come portare pericoli alla non certo irreprensibile difesa del Sassuolo. È questo il nodo gordiano del Napoli di Allegri, il muro su cui andiamo sempre a spiaccicarci come un un Crash test, senza trarre mai insegnamenti dagli schianti precedenti. Cambiano gli avversari, ma la dinamica dell’incidente resta sempre la stessa: è chiaro che a questo punto è il pilota ad avere dei problemi d’orientamento.