Del Genio incredulo: “Solo occasioni di mischia e Allegri dice che attende il calo degli avversari?”

Così il giornalista Paolo Del Genio a poche ore dal pari del Napoli a Sassuolo nella gara terminata zero a zero con discussioni nel finale.

Il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato su Youtube nel canale Napolità, il pari del Napoli a Sassuolo con uno 0-0 deludente: "II punto dopo Sassuolo-Napoli, quindi dopo 13 giornate di campionato. Ne abbiamo anche cinque di Champions League, ma oggi concentriamoci ovviamente solo sul campionato, perché siamo ancora alla ricerca, dopo 13 giornate, della seconda vittoria consecutiva, che non è arrivata dopo quella contro il Torino. Non è arrivata nemmeno la vittoria a Reggio Emilia contro una squadra che si è difesa bene nel primo tempo e nel secondo tempo nemmeno granché bene. II Sassuolo è comunque una discreta squadra, ma è anche la peggiore difesa d'Italia e una delle peggiori d'Europa. Voglio porvi una domanda senza risposta. Nessuno me la può dare, ma ognuno di voi può avere un pensiero libero. Io ho il mio, ma nessuno può avere la certezza della risposta.

La domanda è la seguente: ma l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, la Juventus, il Como e forse anche il Frosinone, per come giocano, avrebbero fatto zero gol in casa del Sassuolo? Questa è la mia domanda. Ognuno di voi può dare la propria risposta. Poi andiamo ad analizzare la partita. Mi pongo questo interrogativo per capire se queste sei-sette squadre che ho nominato sono giustamente davanti a noi perché, probabilmente, avrebbero segnato facilmente contro il Sassuolo. Uso questo esempio, ma ne potrei fare tanti altri. Noi, invece, non riusciamo a farlo. E allora bisogna porsi un'altra domanda: il Napoli poteva vincere? Certo che poteva vincere. Nel secondo tempo ha avuto le sue occasioni. Non ci è girata bene: Viti poteva fare autogol, il controllo tra petto e braccio poteva essere giudicato come un tocco di mano e, con un rimpallo favorevole, si poteva ottenere un rigore. II Napoli ha dominato? Vi chiedo ancora una cosa. Sto facendo domande con risposte abbastanza facili, anche se non ho la certezza che siano esatte. Credo, però, che la probabilità di individuare la risposta corretta sia molto elevata.

Quante squadre avrebbero vinto quella partita? Tante. Quante squadre avrebbero segnato in quelle occasioni? Tantissime. Quante squadre vincono le partite con così poche occasioni? Qualcuna ci riesce, ma non è detto che tu riesca a vincerle. Eppure, quando le vinci, le vinci. II problema è che non diamo la sensazione di fare quello che ci serve in questo momento, dopo questa falsa partenza in campionato. Oggi abbiamo superato un terzo della stagione: si gioca su 38 giornate e 13 per tre fanno 39. Siamo quindi oltre un terzo del campionato. È stato disputato più del 33% delle partite. Si può parlare di una falsissima partenza del Napoli.

Diciannove punti in 13 giornate: la proiezione non so se sia da Conference League, forse nemmeno. È praticamente una proiezione da nulla. La situazione è molto negativa. Proprio perché è così negativa, non possiamo limitarci a parlare di Sassuolo-Napoli dicendo: «Eh, però con un pizzico di buona sorte in più la vincevamo».

Sì, ma oggi il Napoli non doveva soltanto vincere la partita. Doveva dare la dimostrazione di essersi veramente convinto delle proprie capacità e di essere in grado di piazzare quel non facile filotto di vittorie che potrebbe farci rientrare in corsa per la Champions League. Questa sensazione, però, io non l'ho avuta. E non l'avrei avuta nemmeno se il Napoli avesse vinto trovando il gol nei minuti finali. Ve l'avrei detto comunque. Finora non abbiamo mai avuto quella sensazione. Anche quando il Napoli ha disputato buone partite, alcune ottime in questa stagione, non ha mai dato l'impressione di essere una squadra capace di avere quella straordinaria continuità di risultati che oggi serve. Perché, come dico da un po' di tempo, oggi il Napoli, per andare in Champions League e raggiungere il proprio obiettivo, deve viaggiare da qui alla fine della stagione a ritmo scudetto. Non può permettersi nessun passo falso e non può nemmeno accontentarsi di due vittorie consecutive.

Ma non riusciamo a fare nemmeno quelle. Ora abbiamo ancora una serie di partite davanti. Allegri parla ancora di filotto da realizzare. Ho capito, ma se questo è il Napoli, quel filotto non lo faremo. Ne vinceremo più di quante ne perderemo, miglioreremo la media punti, sono convinto di questo, ma non in maniera tale da poter realizzare la straordinaria rimonta che ci servirebbe per tornare veramente in corsa. Che cosa si può fare di più nella partita di oggi?

Non è che nella singola partita si potesse fare chissà che cosa in più. È proprio il Napoli a essere una squadra che dovrebbe avere qualcosa in più dentro di sé. Non possiamo limitarci a dire: «Gli avversari si sono chiusi, hanno fatto blocco basso, dobbiamo aspettare che si stanchino nel secondo tempo». Ma quando aspetti il secondo tempo e poi produci occasioni da gol soltanto nei minuti finali, bisogna analizzare bene la situazione. Voglio affrontare insieme a voi un aspetto: ci sono occasioni da gol e occasioni da gol. Ci sono anche expected goals ed expected goals.

Come si calcola I'XG? Si calcola considerando la posizione da cui tiri rispetto alla porta avversaria. Ma questa statistica non tiene conto di un elemento importante. Se calci da solo davanti al portiere, a sette metri dalla porta, ti viene assegnato un determinato coefficiente, un punteggio per quel tiro. Ma se sei solo davanti al portiere hai il tempo di sistemarti con il corpo, vedere l'angolo libero e mirare. Quindi quell'occasione è molto più importante rispetto a quelle che si sono presentate nel finale di partita, come contro il Venezia o oggi contro il Sassuolo. In quei casi si tratta di un arrembaggio finale, con un'area di rigore superaffollata, dove tutto dipende da un rimpallo favorevole o da una frazione di secondo per riuscire a calciare. Non hai la possibilità di piazzare il pallone. Sono situazioni in cui calci dalla stessa posizione, ma con un'area talmente affollata che diventa molto più difficile segnare rispetto a quando hai più spazio davanti a te. È un esempio che va in direzione opposta rispetto a quanto detto da Allegri. lo vi parlo della confusione in area generata dall'arrembaggio finale. È una cosa che possiamo vedere tutti: non vi sto raccontando una balla.

Le occasioni sono arrivate con un'area affollatissima, quindi con poco tempo per prendere bene la mira, calciare in maniera imparabile per il portiere e fare gol. Di conseguenza, I'XG si alza, le occasioni vengono conteggiate come occasioni e i tiri in porta restano tiri in porta, ma la reale pericolosità non è elevatissima. È diverso da quello che succede quando vai a Manchester e riesci a tirare in area di rigore quasi indisturbato con Lang e Højlund. Perché?

Perché in quell'area di rigore c'era molto spazio. Sono occasioni diverse, situazioni diverse che vai a cercare e che possono premiarti oppure no. Tutto questo mio ragionamento, costruito su qualcosa che abbiamo potuto vedere, si scontra con quello di Allegri. Perché Allegri va in conferenza stampa e ci parla di rabbia, cattiveria e velocità della palla. Sulla velocità della palla posso anche seguirlo, anche se servono le idee. Far viaggiare velocemente il pallone non è tutto nel calcio. La velocità, come tutti sanno, è appannaggio di chi possiede una tecnica elevata anche in movimento, ed è una caratteristica dei grandi campioni. Oggi mancava De Bruyne e si è visto che cos'è il Napoli senza De Bruyne: una squadra in cui la luce rimane quasi sempre spenta. Perché dipendiamo molto dalle giocate individuali. Non abbiamo avuto De Bruyne e il Napoli si è spento. Del resto, Allegri dice proprio questo: la squadra dipende molto dai giocatori per riuscire a fare la cosa giusta. Quindi, se non c'è De Bruyne, il Napoli è finito. A me sembra possibile una cosa del genere? No, non mi sembra possibile per una squadra con l'organico che ha il Napoli. Ci vogliono le idee. Non è soltanto una questione di velocità, ma anche di soluzioni, di portare più uomini a chiudere l'azione, di cercare di costruire in maniera diversa. Bisogna portare gli avversari in una determinata zona di campo, creare un sovraccarico, magari perdere anche il pallone in quella zona, riaggredire, riconquistarlo e ripartire. Invece abbiamo visto quel monotono lavoro sugli esterni, che finiva con il cross, una soluzione abbastanza leggibile per la difesa"