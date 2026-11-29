Tuttonapoli Incredibile, l’ultimo cleen sheet del Sassuolo? Nella scorsa stagione… contro il Milan di Allegri

Il Sassuolo non manteneva la porta inviolata dal 3 maggio, quando aveva battuto il Milan di Allegri.

Il pareggio a reti bianche contro il Napoli ha permesso al Sassuolo di interrompere un lungo digiuno di clean sheet in Serie A. I neroverdi, che prima della sfida contro gli azzurri avevano incassato 31 reti in 12 giornate di campionato, non riuscivano a mantenere la porta inviolata dallo scorso 3 maggio. Un dato che rende ancora più significativo il mancato successo della formazione partenopea al Mapei Stadium.

Sassuolo, l'ultimo clean sheet contro il Milan di Allegri

Curiosamente, anche in occasione dell'ultima partita conclusa senza subire gol, il Sassuolo aveva affrontato una squadra allenata da Massimiliano Allegri. Nella 35ª giornata dello scorso campionato, infatti, gli emiliani avevano battuto per 2-0 il Milan. A distanza di 210 giorni, i neroverdi sono riusciti nuovamente a mantenere la porta inviolata proprio contro una formazione guidata dal tecnico livornese, nonostante le 21 conclusioni tentate dal Napoli.