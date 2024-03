Coppa Italia Calcio a 5, trionfo storico per la MoMap Napoli! Battuta Roma in finale

Dopo il basket arriva il bis nel calcio a 5.

Dopo il basket arriva il bis nel calcio a 5. Altra serata storica per lo sport napoletano, con la MoMap Napoli Futsal che trionfa nella Coppa Italia di calcio a 5, battendo in finale l'Olimpus Roma per 6-3. Al PalaErcole di Policoro grande dimostrazione di forza degli azzurri, avanti per tutto il match. Grande prestazione da parte di Salas, la stella della squadra da mister Fulvio Colini, è stato il migliore in campo. Ottima prova anche da parte di Borruto e De Luca.

Gioia immensa al termine del match, i giocatori si sono abbracciati tra di loro e anche i tanti tifosi napoletani presenti al Palazzetto si sono lasciati andare a tutta la propria grande felicità. "Policoro si tinge di azzurro: Il MoMap Napoli Futsal conquista la sua prima storica Coppa Italia di Serie A!", scrive il profilo ufficiale della società azzurra al termine della storica partita.

Fulvio Colini ha commentato il trionfo ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato una manifestazione stupenda. E' importante che la squadra arrivi così nei momenti importanti. Napoli non aveva mai vinto un titolo nella massima serie e ci tenevo tantissimo. Ha vinto lo scudetto nel calcio, la Coppa Italia nel basket e oggi noi ci presentiamo con questa vittoria nel futsal. Per il campionato l'Olimpus Roma resta la favorita numero uno".