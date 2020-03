Coronavirus, il The Guardian svela il documento 'segreto' inglese: "L'epidemia durerà un anno"

Un anno. Precisamente: fino alla primavera 2021. Tanto durerà l'epidemia di Coronavirus secondo documento "segreto" stilato dal Public Health England per i responsabili del servizio sanitario nazionale d'Inghilterra. A svelarlo è stato il quotidiano britannico The Guardian.

I NUMERI - In questo arco di tempo, per quel che riguarda il Regno Unito, gli esperti che hanno firmato il rapporto affermano di aspettarsi un 80% della popolazione contagiata e un totale di 7,9 milioni persone costrette man mano al ricovero negli ospedali. Il documento rivela inoltre che circa 500.000 dei 5 milioni di persone ritenute vitali perché lavorano "in servizi essenziali e infrastrutture critiche inglesi" si ammaleranno in qualsiasi momento durante un picco dell'epidemia di un mese

IL DOCUMENTO - Il documento afferma che: "Si prevede che l'80% della popolazione sarà infettata da Covid-19 nei prossimi 12 mesi e fino al 15% (7,9 milioni di persone) potrebbe richiedere il ricovero in ospedale". La previsione è stata elaborata in questi giorni dal team di preparazione e risposta alle emergenze di Phe e approvato come accurato dalla dottoressa Susan Hopkins, il principale funzionario di Phe che si occupa dell'epidemia

TASSO DI MORTALITA' - Un tasso di infezione dell'80% potrebbe portare alla morte di oltre mezzo milione di persone. Se il tasso di mortalità risulta essere l'1% che molti esperti usano come ipotesi di lavoro, ciò significherebbe 531.100 decessi. La modellistica fatta da scienziati britannici e globali, afferma che i numeri dei casi saliranno rapidamente nelle prossime 10-14 settimane.