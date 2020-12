Da Roma - Acerbi stringe i denti, col Napoli ci sarà: in due sono ancora out

Le ultime da Roma sembrano riportare buone e cattive notizie per la Lazio si Simone Inzaghi. Come riportato dal portale lalaziosiamonoi, infatti, "Acerbi c’è e si allena in gruppo: stringerà i denti e giocherà con il Napoli. Leiva e Parolo al contrario saltano la seduta e non verranno nemmeno convocati. Il primo non ha smaltito il problema muscolare rimediato con il Verona, il secondo è fermo per una distorsione alla caviglia. Inzaghi recupera almeno il suo leader in difesa, provato alla vigilia tra Luiz Felipe e Radu".