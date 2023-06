Finale Mondiale U20, le formazioni ufficiali di Italia-Uruguay: Ambrosino con Pafundi e Baldanzi!

Diramate le formazioni ufficiali della finale mondiale Under 20 che si giocherà alle 23 all'Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata.

Diramate le formazioni ufficiali della finale mondiale Under 20 che si giocherà alle 23 all'Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. La nazionale di Nunziata è la prima formazione azzurra a raggiungere la finale del Mondiale U20, trascinati dai 7 gol di Casadei, capocannoniere del torneo e dal gol decisivo di Pafundi su punizione contro la Corea del Sud. Per l'Uruguay invece è la terza finale e nelle precedenti due non ha mai vinto.

Le formazioni ufficiali

Uruguay (4-2-3-1): Rodríguez; Chagas, Boselli, Facundo González, Matturro; Diaz, Garcia; Rodríguez, Franco González, Juan Cruz de los Santos; Duarte. All. Marcelo Broli

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Prati, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino. All. Carmine Nunziata.