De Bruyne re degli assist: nessuno meglio di lui dal suo esordio al Man City

vedi letture

Il Napoli ha praticamente chiuso per l'acquisto di Kevin De Bruyne a parametro zero, i contratti sono stati approvati dai rispettivi legali e ora il belga dovrà solo svolgere le visite mediche di rito e infine firmare il contratto. Un grandissimo colpo degli azzurri, che si assicurano quello che ancora oggi è tra i migliori centrocampisti nel panorama europeo.

In particolare, nel fondamentale deglia assist non ha eguali in Europa, come dimostra un dato pubblicato da Opta. Nel suo periodo al Manchester City (dal 30 agosto 2015), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist nei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni: 170 in 422 presenze.