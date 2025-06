Compleanno in casa Napoli: Juan Jesus compie gli anni

Compleanno in casa Napoli: come oggi 34 anni Juan Jesus che ha appena rinnovato per un altro anno. Il brasiliano è uno dei leader del gruppo con cui ha vinto due scudetti. L'ex Inter e Roma quest'anno è stato come sempre decisivo con prestazioni convincenti per sostituire l'infortunato Buongiorno. JJ è stato uno dei pilastri anche nello spogliatoio. Un vero e proprio leader che il club ha deciso di confermare con un prolungamento di un altro anno fino al 2026.

"Auguri al nostro senatore della difesa" ha scritto il club azzurro sui social. Poi sul sito ufficiale ha aggiunto: "Compleanno in casa azzurra. Juan Jesus compie 34 anni. Il difensore del Napoli è nato il 10 giugno 1991 a Belo Horizonte (Brasile). A Juan Jesus vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Juan Jesus è alla sua quarta stagione in azzurro vantando 95 presenze, 5 gol e 2 assist. E' stato un protagonista del terzo e del quarto scudetto. Auguri JJ!".