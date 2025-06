Calciomercato Napoli, il borsino: si parte con un colpo storico! 3 volti nuovi ed ora si accelera

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Nel De Bruyne-day riparte anche il nostro borsino del calciomercato del Napoli. Accolto dai tifosi in delirio prima a Fiumicino e poi a Villa Stuart, il fuoriclasse belga ha poi firmato a casa De Laurentiis il contratto che lo legherà al Napoli per due anni più un'opzione per un'ulteriore stagione e sarà il volto copertina di un mercato che si preannuncia il più importante della storia recente del club, ma più in generale dell'intero calciomercato italiano. Non a caso la stella belga è il primo annuncio di Aurelio De Laurentiis.

Ieri in realtà ha svolto le visite mediche a Villa Stuart il difensore 2004 Luca Marianucci che poi ha firmato a Castel Volturno il suo accordo quinquennale, ma l'annuncio non è ancora arrivato. Questione di tempo per il centrale difensivo che prenderà il posto di Rafa Marin non pesando nelle liste come Under. Il Napoli però va di corsa, l'obiettivo è assicurare a Conte gli acquisti concordati, ma anche con una precisa tempistica per consegnargli gran parte dei rinforzi prima del ritiro di Dimaro. A centrocampo, per rinforzare il pacchetto sulla carta delle alternative, la scelta di Conte è caduta su Yunus Musah: quasi 25mln di euro con i bonus per strappare il 2002 al Milan ed affare ai dettagli. Una richiesta, come dicevamo, proprio di Antonio Conte che lo voleva già la scorsa estate, sicuramente per le caratteristiche di corsa, forza ed energia, ma soprattutto per la capacità di disimpegnarsi in più ruoli e permettere quindi più soluzioni tattiche. Virtualmente lo statunitense sostituirà in organico il partente Billing che non verrà riscattato.

Ma non finisce qui. Il Napoli ha l'obiettivo di rinforzare tante caselle dell'organico. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in queste ore si trova in missione in Spagna. Il nome in pole è quello di Juanlu Sánchez, duttile laterale del Siviglia. La trattativa è in corso: il Napoli ha trovato un accordo con il classe 2003 e adesso si cerca l’intesa anche con il club andaluso: 20 milioni la richiesta a fronte di un’offerta da parte del Napoli di 15 milioni di euro. L'altro obiettivo è un ulteriore esterno, il famoso sostituto di Kvara mai arrivato, con il nome di Ndoye sempre gettonatissimo, approvato da Conte anche per la conoscenza del calcio italiana e la crescita dell'ultima stagione, ma il Bologna spara circa 40mln in questa fase del mercato. Così prende quota la pista Nusa che ha quella valutazione, ma parliamo di un 2005 da margini sicuramente superiori. Più defilati in questo momento i nomi di Lang, già cercato a gennaio, e Chiesa che ha un ingaggio importante. Per l'attaccante in crescita le quotazioni di Lucca, come alternativa a Lukaku, considerando la crescita dell'ultimo periodo e le caratteristiche che piacciono molto a Conte. In ribasso Bonny che sembra poter prendere la strada della Milano nerazzurra. Nome che invece potrebbe insidiare Lukaku è quello di Nunez del Liverpool, ma è un'operazione diversa a livello tecnico ed anche naturalmente economico.

Altra priorità è naturalmente il difensore centrale, un co-titolare da aggiungere a Rrahmani e Buongiorno sulle tante competizioni. Il nome più caldo è quello di Beukema del Bologna, con cui c'è già l'intesa su un contratto importante da circa 3mln di euro a stagione, ma i rossoblù per ora fanno muro sapendo di perdere già Lucumi che ha una clausola rescissoria. Manna proverà a capire i margini per chiudere prima di approfondire le piste estere, ma Conte gradirebbe la certezza del Bologna. Il Napoli si muove anche in prospettiva: preso il giovane portiere Ferrante, già protagonista in D con la NovaRomentin, anticipando Como e Parma. Potrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere e alternarsi tra prima squadra e Primavera per poter giocare la Youth League. Parallelamente Manna lavora alle uscite, tante tra gli esuberi rientrati, chi non rientra nei piani ed i giovani da piazzare.

Di seguito il riepilogo al 12 giugno ore 18.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 99% (a titolo definito per 9mln, Empoli)

Musah 90% (a titolo definitivo per 25mln, Milan)

Ferrante 90% (a titolo definito per 0,1mln, NovaRomentin)

Juanlu 60% (Siviglia)

Nusa 20% (Lipsia)

Lucca 20% (Udinese)

Ndoye 15% (Bologna)

Beukema 20% (Bologna)

Bonny 5% (Parma)

Nunez 5% (Liverpool)

Zhegrova 5% (Lille)

Lang 5% (Psv)

Frattesi 5% (Inter)

David 5% (svincolato)

IN USCITA

Billing 100% (mancano riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Lindstrom 99%

Hasa 99% (in prestito)

Vergara 99% (in prestito)

Zanoli 99% (a titolo definitivo)

Obaretin 99% (in prestito, Lugano)

Sgarbi 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito)

Vilardi 99% (in prestito)

Cioffi 99% (in prestito)

Ambrosino 99% (in prestito)

Marranzino 99% (in prestito)

Vigliotti 99% (in prestito)

Marchisano 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Spavone 99% (in prestito)

Cheddira 99%

Mezzoni 99% (in prestito)

Coli Saco 99% (in prestito)

D'Avino 99% (in prestito)

Iaccarino 99% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo)

Zerbin 90% (a titolo definitivo)

Popovic 80% (in prestito)

Folorunsho 80% (a titolo definitivo)

Ngonge 80%

Simeone 50%

Mazzocchi 40%

Raspadori 30%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rafa Marin, Buongiorno, Olivera, Spinazzola

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Rafa Marin, Buongiorno, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola, Juan Jesus

2025 - Contini, Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)