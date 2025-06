Affondo decisivo per Lee Kang-in: stavolta si può chiudere davvero

Porte scorrevoli a centrocampo per il Napoli con una possibile cessione e un arrivo di prestigio. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Come si legge, Anguissa è nel mirino dell’Al-Qadsiah e il Napoli tratta con il Psg per Lee Kang-in, coreano di 24 anni che Manna avrebbe voluto già mettere dentro un anno fa, ovvero all’epoca del primo round per Kvara.

A quel tempo le condizioni non erano proponibili, il giocatore era ritenuto incedibile, ma ora la storia è cambiata. E anzi è lui stesso ad aspirare a maggiore continuità dopo una stagione di impiego alterno. Conclusa con la metà dei minuti giocati su quelli disponibili. Kang-In è un giocatore molto tecnico che gioca da mezzala o esterno a destra e che col suo mancino sa come imporsi tra gol, dribbling e assist. Affondo decisivo, il Napoli ci prova.