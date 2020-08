KK - Triangolare in ritiro, non c'è ancora il sold-out restano altri 200 biglietti

Il Napoli affronterà in triangolare Aquila e Castel di Sangro venerdì prossimo allo stadio Teofilo Patini, ore 17,30. La radio ufficiale Kiss Kiss Napoli fa sapere che restano disponibili ancora 200 biglietti. Ricordiamo che la capienza dello stadio è stata ridotta da 7000 a 1000 posti per la delibera della Regione Abruzzo che ha permesso dopo il Covid il ritorno del pubblico. Di seguito il link per acquistare su Ticketone gli ultimi tagliandi:

https://sport.ticketone.it/event/it/47027/90600215/napoli%20aquila%20castel%20di%20sangro%20triangolare?p=g1vafvqre