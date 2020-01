IFAB, retromarcia sul Var: "Il fuorigioco di un centimetro è fuorigioco"

Dopo l'apertura su una possibile tolleranza del Var in caso di fuorigioco di pochi centimetri, ecco l'immediata retromarcia da parte del segretario generale dell'IFAB. "Il fuorigioco è fuorigioco anche se è solo di un centimetro. Se le immagini con linee calibrate e la linea perpendicolare mostrano che c'è una posizione di fuorigioco, l'assistente video dovrebbe continuare a riferire - ha precisato Lukas Brud a a sportschau.de -. Non ci sarà nessun limite di tolleranza e nessun margine di errore applicato al fuorigioco. Ma l'assistente video deve capire rapidamente se è fuorigioco oppure no". Lo riporta Sportmediaset.