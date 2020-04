In Cina cadono le restrizioni, El Shaarawy rientra a Shanghai: "Si torna alla normalità"

In Cina, il paese da cui ha avuto origine la pandemia Coronavirus, ha allentato le restrizioni imposte ai propri cittadini, soprattutto nelle zone non più focolai di contagio (a partire dalla stessa Wuhan e dall’Hubei). Così, tra le altre cose, in molti hanno potuto fare rientro alle proprie case. Tra questi, Stephan El Shaarawy: l’attaccante, ex Milan e Roma, oggi in forza allo Shenhua di Shanghai, ha infatti testimoniato su Instagram il “ritorno alla normalità”, pubblicando una storia mentre passeggia nella metropoli, dove è rientrato dopo il periodo di isolamento trascorso a Dubai insieme al fratello e agente Manuel.