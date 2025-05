Incredibile Napoli, lo Scudetto fa crollare Pornhub: -44% di accessi

Pornhub con una nota ufficiale ha diffuso un relativo all’andamento del traffico sulla piattaforma nella città di Napoli, registrato in occasione della partita Napoli-Cagliari di venerdì scorso: "Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti, ha pubblicato oggi un’analisi dell’andamento del traffico registrato nella città di Napoli lo scorso venerdì 23 maggio, in occasione della partita che è valsa al Napoli l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia.

Il dato, pubblicato in anteprima da Il Mattino, mostra un trend chiaro: a partire dal tardo pomeriggio, il traffico sulla piattaforma ha iniziato a calare progressivamente, fino a toccare il picco negativo alle 22:00, proprio durante i minuti decisivi dell’incontro. In quell’orario, gli accessi su Pornhub da Napoli hanno registrato un -44,8% rispetto alla media, il dato più basso mai rilevato in oltre dieci anni di monitoraggio. Dalle 20:00 in poi il calo è stato continuo: -12,5% alle 20:00, -15,3% alle 21:00, -31,4% alle 22:00, e ancora -31,6% alle 23:00.

Un dato che dimostra come l’attenzione della città fosse tutta rivolta allo stadio (e agli schermi) per una notte storica per il calcio napoletano.



Terminata la partita e iniziati i festeggiamenti, il traffico è rapidamente risalito: +9,1% già a mezzanotte, fino a raggiungere un +18,7% alle 2:00 di notte, segnale che – come spesso accade – l’euforia collettiva si è poi trasformata anche in un picco post-partita sulla piattaforma. Un’ulteriore conferma del fatto che lo sport – soprattutto quando incontra la storia – ha la capacità di catalizzare e sospendere anche le abitudini più intime".