Bologna spara altissimo per Ndoye, Cds: "Occhio all'alternativa Grealish"

Il Napoli continua a insistere per Dan Ndoye, considerato il primo obiettivo per rinforzare le corsie offensive. Il Bologna parte da una valutazione altissima: 45 milioni, ma nelle ultime ore si è arrivati persino a sfiorare quota 50. Il tira e molla è costante, comprensibile per un club che non ha urgenza di cedere e per un giocatore considerato un vero gioiello: 24 anni, completo, duttile, atletico ed esplosivo, capace di portare in dote gol e assist.

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, la trattativa è ancora in corso, ma nel frattempo emerge un nome a sorpresa come possibile alternativa: Jack Grealish. Un’opzione suggestiva che sarebbe stata proposta al Napoli già alla fine dello scorso campionato. E che, ad oggi, non è ancora tramontata.