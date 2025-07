Beukema e Lucca, visite mediche prenotate: resta il nodo (superabile) delle commissioni

Visite mediche a Villa Stuart prenotate per Sam Beukema e Lorenzo Lucca, ma c'è un aspetto che sta ancora ritardando l'ufficialità dell'affare: le commissioni agli agenti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il Napoli abbia prenotato due slot presso la clinica romana per sottoporre oggi stesso il difensore del Bologna ed il centravanti in arrivo dall'Udinese alle visite mediche, con l’obiettivo di aggregarli domani al gruppo in partenza per Dimaro.

Tuttavia, nonostante gli accordi già chiusi con Bologna e Udinese, resta da sciogliere un ultimo nodo legato alle commissioni per gli agenti di entrambi i calciatori. Un dettaglio che, paradossalmente, sta ritardando la chiusura formale delle operazioni già definite tra i club. Situazione che, in ogni caso, dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.