Rete annullata a Lorenzo Insigne al minuto 47'! Fabian sventaglia per Mertens, che scatta ancora sul filo. Controllo in area e scarico su Insigne: da pochi metri il numero 24 non sbaglia e spedisce in fondo al sacco! Sul lancio di Fabian però, la posizione di Mertens autore dell'assist per Insigne, era di fuorigioco: il VAR interviene, si resta sul 2-1.