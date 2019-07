Juve, tegola Chiellini: infortunio più grave del previsto, salterà tutte le amichevoli estive

Continuano i problemi per Giorgio Chiellini, che sembra riterderà in maniera considerevole il suo ritorno in campo. Ecco quanto scrive il portale jmania.it: "Maurizio Sarri sostiene che 5 centrali di difesa siano troppi, ma Giorgio Chiellini continua a preoccupare. Il capitano della Juventus si è fatto male dopo pochissimi giorni di ritiro estivo, confermando una tradizione per la quale nel recente passato veniva accusato a torno Massimiliano Allegri.

Dopo aver saltato le tre amichevoli della tournée asiatica, Chiellini sta proseguendo il programma personalizzato alla Continassa, ma il suo rientro non sarà imminente. Secondo quanto riferiscono diverse testate giornalistiche, il capitano della Juve non prenderà parte nemmeno all’amichevole del 10 agosto a Stoccolma contro l’Atletico Madrid. Esclusa la sua presenza in campo anche il 14 agosto a Villar Perosa, dove Chiellini si presenterà solo per alzare al cielo la coppa dello scudetto 2018-2019 e la Supercoppa Italiana. Lo staff atletico e quello medico di Sarri stanno lavorando per averlo a disposizione alla prima di campionato il 24-25 agosto, ma ad oggi non ci sono certezze. L’unica certezza è che a questo punto non sembra il caso di cedere un centrale, anche se questo comporterà qualche dolorosa esclusione dalle liste Uefa e Serie A in altri reparti.