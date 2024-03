Kvaratskhelia 1° tra i pari ruolo per gol+assist dal suo arrivo in A: la classifica completa

Da quando ha messo piede in Italia, Khvicha Kvaratskhelia è primo tra i pari ruolo per Goal+Assist. Sono in totale 36 le partecipazioni al gol

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In una stagione buia per il Napoli, a far vedere la luce è Khvicha Kvaratskhelia. I numeri del georgiano da quando è arrivato in Serie A sono impressionanti, e li sta mantenendo su livelli alti anche in questa stagione. È per questo che sarà fondamentale ritrovare al 100% l’apporto che Kvara sa dare a questa squadra.

Da quando ha messo piede in Italia, Khvicha Kvaratskhelia è primo tra i pari ruolo per Goal+Assist. Sono in totale 36 le partecipazioni al gol (22 reti e 14 assist) in questi primi due anni di Serie A. Nella Top 5 complessiva compare anche Victor Osimhen, i cui numeri hanno vissuto però un dislivello (30 gol+assist nella stagione 22/23, solo 13 gol+assist in quella corrente).

La Top 5 per gol+assist in Serie A, dalla stagione 2022/23 in poi.

1) Lautaro Martinez: 52.

2) Victor Osimhen: 43.

3) Olivier Giroud: 38.

4) Paulo Dybala: 37.

5) Khvicha Kvaratskhelia: 36.