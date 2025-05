Ufficiale Cagliari, Nicola annuncia in conferenza: 3 infortunati e altri due in forte dubbio

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato della situazione infortunati verso il Maradona: "Ci andiamo a giocare una gara difficile, su un campo difficile, contro un avversario di grande valore. Daremo il nostro meglio per dimostrare che il campionato non è finito, questa è la mentalità di tutti noi. Qualche problemino ce l'abbiamo, ce li portiamo dietro da tempo:

Gaetano sapete, s'è operato, Caprile non ci sarà, ha giocato già infortunato l'ultima col Venezia, e lo ringrazio, all'intervallo non riusciva più a calciare, ha una distrazione muscolare. Luvumbo pure lui ha una problematica legata alla fatica. Pavoletti c'è sempre, ma si porta dietro un problema al ginocchio, ma Zortea che è uscito alla fine sta facendo un'ecografia. Se sta bene ci conterò dall'inizio, altrimenti vedremo altri e sarà motivo per altri per far vedere le proprie qualità. E' una partita importante, sappiamo tutta la storia che c'è dietro".