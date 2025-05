Maxi sequestro GdF: oltre 20mila articoli contraffatti col marchio SSC Napoli

Il possibile scudetto del Napoli è un affare anche per l'industria del falso. Nei giorni scorsi i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dei servizi a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, hanno sequestrato, in Via Toledo e nei Quartieri Spagnoli, oltre 20mila articoli recanti marchi contraffatti della SSC Napoli e denunciato 18 persone per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

"Tra il materiale sequestrato maglie, sciarpe, pantaloncini, cappellini e altro merchandising riproducenti marchi ed effigi non autorizzati del Napoli Calcio e dei suoi calciatori, nonché bandiere e striscioni di incitamento alla squadra, per un valore commerciale stimato di oltre 300mila euro" si legge su sul portale Ottopagine.it.