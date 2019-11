Lewandowski lancia l'allarme: "Servono più leader, i giovani comunicano solo via Internet"

Robert Lewandowski lancia un segnale d'allarme in casa Bayern. Ai microfoni del Süddeutsche Zeitung l'attaccante polacco ha dichiarato: "Una colonna vertebrale con i soli Neuer e Lewandowski non è sufficiente. Dovremmo avere un leader in ogni linea: porta, difesa, centrocampo e attacco. Sarebbe perfetto perché un giocatore da solo non può prendersi tutto il peso". Lewandowski bacchetta i giovani: "Sono riservati o hanno problemi con la lingua" e in generale sulle nuove generazioni: "Hanno un po' di paura a parlare. È una generazione che comunica attraverso messaggi sullo smarphone o su Internet, ma non parlano mai al telefono".