Lukaku pronto a scatenarsi col Genoa, è la sua "preda" preferita in A: il dato

vedi letture

Genoa-Napoli sarà anche la sfida tra le due prime punte, entrambi miglior marcatore delle rispettive squadre e con un passato che si intreccia con quello dell'avversario. Da un lato Andrea Pinamonti: delle quattro marcature multiple di in Serie A, una è stata proprio contro il Napoli, il 24 aprile 2022 con la maglia dell'Empoli nella storica rimonta dei toscani da 0-2 a 3-2, che fece uscire definitivamente gli azzurri dalla corsa scudetto.

Dall'altro lato, Romelu Lukaku: Big Rom ha realizzato sette gol in sei partite di Serie A contro il Genoa, più di uno a partita in media, rendendo così il Grifone la sua "preda" preferita nella competizione. Inoltre, in questo campionato l'attaccante belga ha già trovato tre reti fuori casa, mentre in tutta la passata Serie A ne aveva realizzate solo cinque, in più Lukaku ha anche già superato il suo numero di assist del 2023/24 (quattro contro tre).

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).