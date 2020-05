Malaga, dallo sceicco alla crisi economica: avviate procedure di licenziamento collettivo

Il Malaga annuncia un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), ossia una procedura di licenziamento collettivo. Il club di seconda divisione spagnola, a causa dei gravi problemi economici che lo tormentano ormai da mesi, ha appena pubblicato una nota ufficiale in merito a un provvedimento relativo a tutti i suoi dipendenti, giocatori compresi.

Questo il comunicato dei Boquerones: "Il club comunica che ha preso la decisione di presentare un Expediente de Regulación de Empleo per la estinzione e/o la sospensione dei contratti di lavoro. In questi ultimi mesi il Malaga sta adottando diverse misure per alleviare la difficile situazione economica che sta attraversando. La ristrutturazione del club si unisce al pacchetto di misure necessarie per assicurare la permanenza del Málaga Club de Fútbol".

Questo provvedimento, come detto, riguarderà tutti i lavoratori del Malaga: che succederà quindi ai calciatori della rosa? Al momento non si hanno dettagli al riguardo, ma - secondo As - la suddetta procedura dovrebbe arrivare a coinvolgere fin da subito circa 50 dipendenti biancazzurri.