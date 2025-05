Incredibile Kim: può saltare il Mondiale per Club per motivi 'politici'

La partecipazione di Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli e ora in forza al Bayern Monaco, alla prima edizione del Mondiale per Club allargata, potrebbe essere a rischio a causa dell'incertezza sulle politiche di ingresso negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da TZ. Il difensore sudcoreano, attualmente al Bayern Monaco, sta affrontando potenziali complicazioni per il suo viaggio negli Stati Uniti in vista del torneo, che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio.

Nei media sudcoreani si ipotizza che giocatori come Kim, che hanno viaggiato recentemente in paesi come l'Iraq – dove la Corea del Sud giocherà una partita di qualificazione ai Mondiali il 6 giugno – potrebbero incontrare difficoltà nell'ottenere il visto d'ingresso negli Stati Uniti.