"Man of the match": è Zielinski il prescelto dalla Uefa

È Piotr Zielinski il Man of the match di Napoli-Liverpool. Il centrocampista polacco, autore di una doppietta, è stato premiato dall'Uefa al termina della sfida di Champions che ha visto il Napoli imporsi per 4-1.