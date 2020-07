Milan, scontro Emis Killa-Boban: "Il mio inno una caduta di stile? Lui una faccia di mer*a"

Emis Killa contro Zvone Boban. Via Twitter, il rapper, autore (con Saturnino) di Rossoneri, dal 2015 inno del Milan, ha risposto in maniera colorita a un commento di un utente che gli chiedeva cosa ne pensasse delle parole dello stesso Boban, il quale di recente aveva definito quella canzone "una caduta di stile per il Milan". "Cosa penso? Che me la s...a - ha scritto Killa in un tweet poi cancellato- faccia di m...a". Questa sera il rapper, che aveva dichiarato di aver aperto Twitter da ubriaco, ha fatto un mezzo passo indietro: "Son sempre pronto a mettermi in discussione. Al di là del contenuto, ammetto di essermi espresso un po’ troppo espliciamente. Non posso scusarmi per ciò che penso, ma potevo usare altri termini. Altre delucidazioni nelle mie storie insta. Buona serata".

