Ufficiale Morte Papa Francesco, rinviate anche tutte le gare di B e C: il comunicato

Si è spento questa mattina, all'età di 88 anni, Papa Francesco, e, a seguito della notizia, la Federazione "d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti"; questo, quanto si legge sul comunicato ufficiale diffuso poco fa dalla stessa FIGC, che di fatto annuncia anche il rinvio del turno odierno di Serie B e C.

Intanto, ricordiamo quello che sarebbe stato il turno di Serie B:

Ore 12:30

Südtirol - Bari

Ore 15:00

Brescia - Reggiana

Cittadella - Salernitana

Juve Stabia - Sampdoria

Mantova - Catanzaro

Palermo - Carrarese

Sassuolo - Frosinone

Spezia - Cosenza

Ore 17:30

Modena - Cesena

Ore 20:30

Pisa - Cremonese

Più complesso il discorso riguardante la Serie C, che avrebbe visto quest'oggi in campo solo il Girone B, considerando che il penultimo turno degli ultimi due raggruppamenti si è giocato tra venerdì e sabato, giorno in cui l'Avellino ha festeggiato la promozione in categoria cadetta. A ogni modo, questo sarebbe stato il programma, con le partite tutte in campo alle ore 15.00:

Arezzo-Lucchese

Campobasso-Perugia

Gubbio-Milan Futuro

Legnago Salus-Pescara

Pineto-Entella

Pontedera-Rimini

Sestri Levante-Ascoli

Ternana-Pianese

Torres-Carpi

Vis Pesaro-SPAL