Napoli in B e Gattuso Mondiale: dov'eravate 14 anni fa?

Sono già trascorsi 14 anni dalla vittoria del Mondiale per l'Italia di Lippi. Era il 9 luglio del 2006 quando Grosso realizzò il gol decisivo all'ultimo rigore, la notte della testata di Zidane, delle prodezze di Buffon e della gioia grande a Berlino. C'era anche l'allenatore del Napoli, uno dei protagonisti, leader della mediana, cuore e polmoni, decisivo anche senza la classe e il talento di Pirlo o Totti o Del Piero. Quattordici anni fa abbiamo tifato per lui, per Rino Gattuso, mentre il Napoli di Reja si preparava al campionato di Serie B. Una vita fa...

#Nazionale🇮🇹



1⃣4⃣ anni fa gli #Azzurri alzavano nel cielo di Berlino la quarta iride della nostra storia, battendo la Francia ai rigori



➡️ L'articolo: https://t.co/G9iVEXUxZM



Una notte indimenticabile, un concentrato di emozioni uniche#VivoAzzurro #Germania2006 pic.twitter.com/dDSNAUOpe6 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 9, 2020