Niccolò Ceccarini succede a Michele Criscitiello come direttore di TuttoMercatoWeb.com

Cambio della guardia ai vertici di Tuttomercatoweb.com, il sito di riferimento del network a cui appartiene Tuttonapoli.net.

"Entusiasmo e tanta emozione. Sensazioni belle ma anche una grande responsabilità.

Una nuova pagina della mia vita, non solo professionale, che si apre. Si perché alla base del lavoro ci sono sempre le persone, quelle per le quali ho accettato questo incarico e che mi hanno dato la spinta giusta.

Ringrazio in primis l’editore Andrea Pasquinucci per la fiducia e Michele Criscitiello, che mi lascia un’eredità pesante ma allo stesso tempo piena di stimoli.

Sono sempre stato abituato a guadagnarmi ogni cosa facendo del mio meglio, per non avere niente da rimproverarmi. E sarà così anche stavolta. Mi sento un giornalista davvero fortunato. Ho avuto modo di togliermi molte soddisfazioni e spero di restituire ciò che ho imparato e ricevuto in questi anni, mettendo la mia esperienza al servizio di una redazione giovane, capace, con tante qualità.

Tuttomercatoweb resta e sarà sempre la casa delle notizie. Anzi cercheremo di crescere ancora, dando più spazio alle realtà di Serie B, C e al calcio estero. Questo sito non tifa per nessuno, solo per il calcio e il calciomercato e ha l’obiettivo di rapportarsi con tutti con credibilità e rispetto. E vuole continuare ad essere un punto di riferimento per chi ama questo sport.

Poi sarete voi lettori e i colleghi di questa autorevole testata a giudicare se sarò riuscito o meno nel mio compito. Quello che vi posso assicurare è che ce la metteremo tutta.

Dateci fiducia e non ve ne pentirete.

Un pensiero finale va a Mario Sconcerti, che per tutti noi è stato una vera guida, un maestro di giornalismo. Ci mancherà moltissimo. Grazie ai suoi insegnamenti proveremo a migliorarci giorno dopo giorno, con tantissima passione per questo straordinario lavoro. Come avrebbe voluto lui".