Oggi c'è Napoli-Apollon Limassol: dove vedere il sesto ed ultimo test precampionato

Prosegue la preparazione estiva del Napoli di Rudi Garcia che nel ritiro di Castel di Sangro sfida l'Apollon Limassol.

Prosegue la preparazione estiva del Napoli di Rudi Garcia che nel ritiro di Castel di Sangro sfida l'Apollon Limassol. Dopo Anaune, Spal, Hatayspor, Girona e Augsburg, per gli azzurri sarà il turno dei ciprioti oggi alle 18.30 per il sesto test dell'estate, il quarto ed ultimo invece del ritiro di Castel di Sangro prima di iniziare il campionato.

QUANDO SI GIOCA

Napoli-Apollon Limassol si disputerà nel ritiro di Castel di Sangro oggi alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro

DOVE VEDERLA

Napoli-Apollon Limassol sarà disponibile in diretta Tv su Sky Calcio (canale 251), ma - come comunicato - in pay per views e quindi al costo di 9,99 euro.

I BIGLIETTI

Per chi seguirà gli azzurri a Castel di Sangro, c'è la possibilità di comprare on line il biglietto per ogni singola partita. Di seguito il link per la gara in questione