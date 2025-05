Da Maggio a Calaiò: ad Afragola ex azzurri in campo per “Rompi Padel”

A pochi giorni dalla possibile conquista del campionato, ancora in bilico tra Napoli e Inter, tornano a sfidarsi in campo… ma stavolta con una racchetta. Christian Maggio, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e Francesco Bellucci hanno messo da parte il pallone per affrontarsi sul campo da padel, in occasione dell’inaugurazione del nuovo circolo Rompi Padel, ad Afragola, in viale della Libertà.

La pallina è gialla, il campo è blu e l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. “La partita è finita in pareggio, come spesso succede in queste circostanze”, ha dichiarato Nicola Mora, sorridendo. “Giocare a padel forse è più facile, il campo è più piccolo e si corre di meno”, ha aggiunto, sottolineando l’aspetto ludico e aggregante di questo sport, soprattutto quando si gioca in quattro.

L’evento ha richiamato curiosi e appassionati, accorsi per ammirare da vicino gli ex campioni e scattare foto con loro. Dopo il match, spazio allo spettacolo: i maestri argentini di padel hanno infiammato il pubblico con uno show tecnico e spettacolare, portando entusiasmo ed energia in campo. Insieme con loro sul terreno di gioco il maestro di primo livello del circolo Domenico Lombardi. Tra le chiacchiere, le corse e i giochi dei bambini, gli abbracci e i sorrisi delle famiglie, a raccontare la nascita del progetto è Luciano Somma, uno dei 4 soci fondatori del circolo: “L'idea nasce dalla mia passione per il padel. Ho deciso di investire nello sport perché è ciò che unisce, crea aggregazione e consente a tutti di vivere momenti sani e di convivialità.”

Ad accompagnare la giornata la musica della DJ Jessica Ferrara, che ha animato l’evento dalla consolle. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’assessora Chiara Nespoli e del sindaco Antonio Pannone, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso lo sport come strumento di coesione e crescita per il territorio.

L’evento è stato organizzato dalla Just Live, con il coordinamento di Luigi Castaldo, che ha svolto un lavoro impeccabile sotto ogni aspetto, curando ogni dettaglio per garantire una giornata coinvolgente e ben riuscita.

Rompi Padel apre così le porte alla città, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti di questo sport in continua ascesa.