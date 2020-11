Osimhen lavora per il rientro, ma i tempi non sembrano favorire Gattuso

Victor Osimhen continua a lavorare per rientra. Dopo l'infortunio alla spalla patito in nazionale, l'attaccante nigeriano ce la sta mettendo tutta per provare ad accelerare i tempi e mettersi nuovamente a disposizione della squadra. Contro il Milan, infatti, l'assenza del numero 9 azzurro si è sentita in quella veste tattica che lo vede inserito in maniera perfetta come centravanti.

Le ultime novità, riportate anche dal report da Castel Volturno, parla di un giocatore che sta lavorando ma che sembra difficile possa recuperare entro giovedì. Lavoro in palestra, campo e terapie per Osimhen che dunque non ha - come era ovvio immaginare - ancora recuperato dall'infortunio. Difficile, come detto, vederlo in campo contro il Rijeka ma sembra probabile che il recupero possa concretizzarsi per la sfida contro la Roma, che potrebbe vederlo almeno in panchina.