Patente sospesa a Manna, precisazione della SSCNapoli: la vera entità sanzione ed il tasso

In relazione alla notizia del ritiro della patente al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che rapidamente ha fatto il giro del web e che risale al 31 agosto, la SSCNapoli ritiene giusto precisare a Tuttonapoli che: "Il limite di 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Inoltre la sospensione della patente, proprio in virtù della ridotta misura, è di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa", ci comunica il club partenopeo.