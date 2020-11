Pépé, ora la panchina all'Arsenal sta stretta: "Voglio giocare di più, mia situazione è frustrante!"

Nicolas Pépé è stato l'intreccio di mercato di due estati fa in casa Napoli, con il giocatore ivoriano che, dopo il lungo corteggiamento del club azzurro, alla fine approdò all'Arsenal. Dopo quasi due anni, però, la situazione per l'ex Lille sembra non essere particolarmente felice. E' lo stesso giocatore ad ammettere un senso di frustrazione per quello che è il suo impiego alla corte di Mikel Arteta: "Il mio obiettivo è giocare di più. Un giocatore che gioca è felice. Per me, vorrei giocare un po 'di più per ritrovare un sorriso. Ma è frustrante per qualsiasi giocatore essere in panchina".