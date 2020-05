Regioni aperte dal 3 giugno, Speranza specifica: "Monitoreremo l'andamento della curva"

A partire dal 3 giugno si riapre la circolazione tra tutte le regioni d’Italia: lo ha deciso la cabina di regia tra governo e regioni. La decisione è arrivata al termine di una giornata di consultazioni sulla base dei dati di monitoraggio che ha mostrato un andamento del contagio in discesa. La conferma arriva anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza: “Il Decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva”.