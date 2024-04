Scandalo in Premier League: due 19enni accusati di violenza sessuale

TuttoNapoli.net

Uno scandalo sessuale scuote la Premier League. Secondo quanto viene riportato in esclusiva dal Daily Mail, due 19enni che giocano nello stesso club (al momento non sarebbero stati sospesi) e di cui non sono state fornite le generalità sarebbero stati arrestati venerdì con l’accusa di stupro e poi rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. Secondo quanto rivelato dal tabloid, la violenza sessuale sarebbe avvenuta venerdì sera, con la presunta vittima che avrebbe denunciato l’accaduto poche ore dopo alla polizia affermando di avere subito la violenza all'interno dello stadio del club, prima di una partita.