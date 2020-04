Serie A, Conte cauto: "Dal 18 allenamenti di squadra, poi valuteremo condizioni di sicurezza"

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per presentare la 'fase 2' che si appresta a vivere il nostro paese soffermandosi anche sulla questione della ripresa dei campionati: "Ripresa calcio segnale di ritrovata normalità o meglio di no? "Sono appassionato e inizialmente mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, poi e venuta l'emergenza e tutti hanno compreso che non cera alternativa. Spadafora lavorera intensamente con gli esperti e le componenti del sistema calcio per trovare un percorso in parte già definito con le date degli allenamenti. Poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per far terminare i campionati. Se arriveremo a quella conclusione ci saranno tutte le condizioni di massima sicurezza. Vogliamo bene ai nostri calciatori e non vogliamo si ammalino"