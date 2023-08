Sfottò indigesti: il Lens perde ancora e resta ad 1 punto in 3 gare con Danso in difficoltà

Gli sfottò estivi al Napoli sembrano lontanissimi e proprio Danso è risultato tra i più in difficoltà.

Al rientro da titolare, Kylian Mbappé fa doppietta. Non il primo gol in campionato, non di certo il primo in Ligue 1: anzi, sono 150, festeggiati oggi contro il Lens. Il Paris Saint-Germain vince per la prima volta e lo fa al Parc des Princes nel segno dell'uomo più chiacchierato dell'estate.

Due reti, ai fini del risultato, 3-1, anche decisive. Ad aprire le danze Marco Asensio, un altro che con Luis Enrique è destinato a fare bene. Nel primo tempo è lui a portare avanti i parigini, su assist del giovanissimo Zaire-Emery, poi nella ripresa ci pensa Mbappé a chiudere i conti. Inutile gol di Guilavogui per il Lens nel finale. Gli sfottò estivi al Napoli sembrano lontanissimi e proprio Danso è risultato tra i più in difficoltà.

Venerdì 25 agosto

Nantes - Monaco 3-3

Sabato 26 agosto

Marsiglia - Brest 2-0

Paris Saint-Germain - Lens 3-1

Domenica 27 agosto

Rennes - Le Havre

Clermont - Metz

Montpellier - Reims

Strasburgo - Tolosa

Lorient - Lille

Nizza - Lione

Classifica

Marsiglia 7*

Monaco 7*

Brest 6*

PSG 5*

Rennes 4

Montpellier 4

Lille 4

Tolosa 4

Reims 3

Strasburgo 3

Nizza 2

Lorient 2

Le Havre 1

Lens 1*

Nantes 1*

Metz 1

Clermont 0

Lione 0

* una partita in più