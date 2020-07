"Signori, siete la Juve. Paratici, non fare così", diverbio tra Ranieri e la dirigenza bianconera

Durante il primo tempo di Juventus-Sampdoria, qualche parola di troppo è arrivata da parte della dirigenza bianconera presente in tribuna nei confronti della Sampdoria. Parole che non sono andate giù al tecnico dei genovesi Claudio Ranieri che ha esclamato: "Signori, siete la Juventus: Paratici non fare così”. Espressioni sentite chiarissime data l'assenza del pubblico