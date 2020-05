Silvia Romano libera, Salvini: "E' chiaro che nulla accade gratis..."

Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di 'Mezz'ora in più', trasmissione in onda su Rai 3 in merito alla liberazione di Silvia Romano, giovane cooperante rapita in Kenya un anno e mezzo fa e liberata ieri: "E' chiaro che nulla accade gratis ma non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa. Io ho visto come lavorano le nostre forze dell'ordine e porto enorme rispetto verso chi corre rischi, penso all'agente Apicella. Auguro lunga e serena vita a questa ragazza, ma per rispetto di coloro che rischiano la vita per salvare altre vite, prima di dire 'la prima cosa che farò sarà tornare in un luogo a rischio', ci penserei due volte, ma ognuno fa quello che vuole della sua vita...".