Spalletti presenta Roma-Napoli: l'allenatore parla domani in conferenza

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro la Roma all'Olimpico. L'appuntamento per domani è previsto per le 14.30 dal Konami Center di Castel Volturno con la conferenza prevista in sala stampa. Segui le sue dichiarazioni live nel testuale di Tuttonapoli.net!