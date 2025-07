Continua il mercato folle del Manchester United: spesi 82mln per un esterno

Il Manchester United continua la sua campagna acquisti estiva spendendo cifre da capogiro. Dopo essersi assicurato a inizio mercato l'attaccante Mateus Cunha dal Wolverhampton per 74 milioni di euro, i Red Devils hanno chiuso per un altro colpo dalla Premier League, ancora più costoso. Si tratta dell'esterno offensivo Bryan Mbeumo, per cui il Manchester United verserà 82 milioni nelle casse del Brentford.

Il Manchester United su Victor Osimhen?

Il bomber nigeriano era stato accostato ai Red Devils, ma l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha recentemente smentito i rumours: “Si è parlato da qualche fonte anche di Manchester United nelle ultime 24-48 ore. Lo United non ha mai chiamato nelle ultime settimane per Osimhen per una ragione: Osimhen guadagna 12 milioni di euro al Napoli, ne guadagnerebbe 16 al Galatasaray. Il Manchester United quegli stipendi non li può pagare, specialmente quest'anno senza Europa e con il Financial Flay. Quindi il Manchester United non è parte di questa vicenda. Su Osimhen c'è il Galatasaray concentrato sul provare a chiuderla. Osimhen sta continuando a dare una priorità totale al Galatasaray".