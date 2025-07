Nesti: "Nazionale? Vi dico il mio 11 ideale, ne metterei tre del Napoli..."

Il giornalista Carlo Nesti, nella sua consueta rubrica su Tuttomercatoweb.com, ha parlato della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso stilando la sua formazione ideale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Trovo persino strana la scelta di Silvio Baldini, grande trasmettitore di valori, come tecnico della Nazionale Under 21. È sempre stato un uomo contro il sistema, e contro le pressioni di certi dirigenti e procuratori, come lo fu Claudio Gentile. Spero solo che possa godere dell'autonomia, che merita

Spostandomi sul fronte della Nazionale maggiore, propongo l'elenco degli "azzurrabili", che ho stilato, ruolo per ruolo, in ordine rigidamente alfabetico. Gattuso dovrebbe giocare secondo il modulo 3-4-3, per cui serviranno non tanto esterni bassi o alti, quanto esterni a tutta fascia. La mia formazione ideale sarebbe: Donnarumma - Gatti, Buongiorno, Bastoni o Calafiori - Cambiaso, Barella, Tonali, Dimarco - Orsolini o Politano, Kean o Raspadori, Zaccagni. Questo è quello... che passa il convento. In bocca al lupo, Ringhio Rino!".