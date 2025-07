Video Il cantante Alfa si esibisce con la maglia di De Bruyne: "Dicono mi somigli"

"Stasera suoniamo a Napoli e siccome c'è questo meme online secondo cui assomiglio a De Bruyne, il Napoli mi ha regalato la sua maglietta. Mi sa che stasera me la metto al concerto"...

Così è stato: il cantante Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi, si è esibito ieri in città - nel suo concerto andato sold out - indossando per un po' di tempo la nuova maglia 2025/26 con la 11 di Kevin De Bruyne. Di seguito il video.