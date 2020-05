Spostamenti tra Regioni, ci siamo: via libera dal Governo per il 3 giugno

Dopo diverse settimane di attesa e dialoghi tra Governo centrale e Regioni, è arrivata una delle notizie più attese: c'è il via libera per lo spostamento tra tutte le Regioni italiane, che potrà avvenire dal 3 giugno come già previsto negli scorsi giorni. La decisione - riporta Corriere.it - è arrivata al termine di una giornata di consultazioni sulla base dei dati di monitoraggio che ha mostrato un andamento del contagio in discesa. A questo punto saranno i governatori a poter prendere misure restrittive, come ad esempio la quarantena per chi arriva.