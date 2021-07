Subito problemi per il Bayern: Coman non ce la fa, entra Choupo Moting

Il Bayern Monaco è subito costretto a cambiare i piani. Dopo appena 8 minuti dall’inizio dell’amichevole contro il Napoli, Coman non ce la fa a proseguire il match. Problemi fisici per il francese in seguito ad uno scontro fortuito con Lobotka. Forte dolore al costato per l'attaccante. Al suo posto in campo Choupo Moting.