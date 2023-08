Torna anche il Fantacalcio, chi scegliere? Ecco gli indici di schierabilità di Tuttofantacalcio

Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 1^ giornata al fantacalcio.

Legenda Indici di schierabilità:

A: Da mettere assolutamente.

B: Consigliati.

C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.

D: Da schierare in caso di emergenza.

E: Sconsigliati.

ATALANTA (Sassuolo-Atalanta)

A: Lookman

B: Koopmeiners, Scamacca

C: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, De Roon, Pasalic, Zapata

D: Djimsiti, Bakker, Musso, Toloi, Zortea, Muriel, De Ketelaere

E: Okoli, Ruggeri

BOLOGNA (Bologna-Milan)

A:

B:

C: Ferguson, Posch, Orsolini

D: Lykogiannis, Zirkzee, Lucumi, Aebisher, Skorupski, Beukema, Dominguez, Ndoye

E: Bonifazi, De Silvestri, Sosa, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Vignato

CAGLIARI: (Torino-Cagliari)

A:

B:

C: Augello, Jankto

D: Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Oristanio, Pavoletti, Luvumbo, Azzi

E: Altare, Goldaniga, Lella, Kourfalidis, Shomurodov

EMPOLI (Empoli- Verona)

A:

B:

C: Ebuehi, Baldanzi, Caputo

D: Caprile, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Gyasi, Cancellieri, Piccoli

E: Walukiewicz, Tonelli, Henderson, Haas, Belardinelli, Shpendi

FIORENTINA (Genoa- Fiorentina)

A:

B: Gonzalez, Nzola, Dodò

C: Biraghi, Mandragora, Bonaventura, Parisi

D: Ranieri, Milenkovic, Terracciano, Amrabat, Jovic, Melo, Infantino, Sabiri, Beltran

E: Sottil, M.Quarta, Brekalo, Kouamè, Duncan, Benassi

FROSINONE (Frosinone-Napoli)

A:

B:

C:

D: Oyono, Harroui, Caso

E: Turati, Monterisi, Romagnoli S, Marchizza, Mazzitelli, Brescianini. Baer, Borrelli, Barrenechea, Cuni, Bidaoui, Kvernadze

GENOA (Genoa-Fiorentina)

A:

B: Gudmundsson, Retegui

C: Dragusin, Martin, Thorsby

D: Martinez, Vogliacco, Badelj, Frendrup, De Winter

E: Vasquez, Hefti, Aramu, Coda, Puskas, Yalcin, Ekuban, Melegoni, Biraschi, Matturro

INTER (Inter-Monza)

A: Lautaro, Dimarco

B: Barella, Frattesi, Calhanoglu

C: Darmian, Bastoni A., Dumfries, Cuadrado, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Sommer, Thuram, Arnautovic

D: De Vrij, Audero, Sensi, Bisseck

E: Asllani, Correa, Esposito

JUVENTUS (Udinese- Juventus)

A:

B: Szczesny, Rabiot, Bremer, Vlahovic, Chiesa

C: Milik, Kostic, Danilo, Gatti, Locatelli, Weah

D: Miretti, Iling, Kean, Perin, Mckennie, Cambiaso

E: Alex Sandro, Soulè, Rugani

LAZIO (Lecce-Lazio)

A: Zaccagni, F.Anderson, Immobile, Luis Alberto, Provedel

B: Romagnoli

C: Lazzari, Casale, Vecino, Kamada, Pedro, Isaksen, Castellanos

D: Pellegrini, Cataldi, Hysaj, Marusic, Rovella

E: M. Antonio, Patric, Akpa Akpro

LECCE (Lecce-Lazio)

A:

B:

C: Strefezza

D: Gonzalez, Banda, Baschirotto, Dorgu, Rafia, Falcone, Almqvist

E: Gendrey, Gallo, Maleh, Pongracic, Ramadani, Blin, Di Francesco, Helgason, Kaba

MILAN (Bologna-Milan)

A: Theo, Maignan, Leao, Giroud

B: Pulisic, Chukwueze

C: Tomori,Thiaw, Loftus- Cheek, Reijnders

D: Kalulu, Okafor, Pobega, Calabria, Krunic, Colombo

E: Origi, Saelemaekers, Kjaer, Adli

MONZA (Inter-Monza)

A:

B:

C: Pessina, Ciurria

D: Marlon, Di Gregorio, Caprari, Colpani, Mota, Kyriakopoulos, Gagliardini

E: Valoti, Birindelli, Petagna, Mari, Machin, Caldirola, Cittadini, Maric, Antov

NAPOLI (Frosinone-Napoli)

A: Osimhen, Meret

B: Di Lorenzo, Lobotka, Rrahmani, Zielinski, Elmas, Politano, Raspadori

C: Simeone, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Natan, Anguissa, Lozano

D: Cajuste

E: Ostigard, Saco, Zerbin, Demme, Zanoli

ROMA (Roma-Salernitana)

A:

B: Smalling, El Shaarawy

C: Mancini, Rui Patricio, Spinazzola, Aouar

D: Belotti, N'Dicka, Kristensen, Bove, Zalewski, Llorente, Paredes, Renato Sanches, Cristante

E: Faticanti, Pagano, Solbakken, Celik, Karsdorp

SALERNITANA (Roma-Salernitana)

A:

B: Candreva, Dia

C: Kastanos, Coulibaly L. , Mazzocchi

D: Ochoa, Gyomber, Bradaric

E: Bohinen, Maggiore, Bronn, Coulibaly M, Fazio, Legowski, Stewart, Valencia, Sambia, Botheim

SASSUOLO (Sassuolo-Atalanta)

A:

B:

C: Laurientè

D: Lopez, Defrel, Bajrami, Consigli, Henrique, Cragno, Mulattieri, Pinamonti

E: Erlic, Ferrari, Ceide, Ruan, Viti, Vina, Volpato, Missori, Racic, Lipani, Thorsvedt, Toljan, Obiang, Boloca

TORINO (Torino-Cagliari)

A:

B: Sanabria, Vlasic, Schuurs

C: Ilic, Ricci, Savic, Buongiorno, Bellanova

D: Vojvoda, Karamoh, Pellegri, Rodriguez, Tameze, Djidji

E: Linetty, N'Guessan, Zima, Ilkhan, Gineitis

UDINESE (Udinese-Juventus)

A:

B:

C: Beto, Lovric

D: Ebosele, Masina, Thauvin, Walace, Samardzic, Perez, Silvestri, Lucca

E: Kamara, Zarraga, Aankwah, Pafundi, Success, Akè, Vivaldo, Brenner, Arslan

VERONA (Empoli-Verona)

A:

B:

C: Doig, Ngonge

D: Montipò, Terracciano, Magnani, Duda, Mboula, Djuric, Bonazzoli, Coppola, Folorunsho

E: Dawidowicz, Hongla, Kallon, Hrustic, Gunter, Amione, Cabal